Ci siamo. La riqualificazione del quartiere stazione è a un punto di svolta. È stata, infatti, pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Frosinone la gara relativa all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'area della stazione.

In particolare, l'importo dell'investimento relativo all'intervento ammonta a 4.866.685,03 euro. La data di scadenza per rispondere alla gara è fissata alle 12 del 17 maggio 2021; l'apertura è prevista alle 9:30 del 18 maggio. La stazione unica appaltante è la Provincia di Frosinone, l'ente aggiudicatore è il Comune di Frosinone quale ente con cui la Provincia di Frosinone ha sottoscritto un accordo in via sperimentale.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune. La giunta Ottaviani aveva approvato, infatti, nel mese scorso, la delibera relativa al progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della nuova grande piazza nella zona Scalo. La delibera costituiva l'ultimo passaggio prima della gara per l'affidamento dei lavori, comprensivi di arredo urbano, aree verdi e di retroilluminazione da terra.

Il Comune ha indicato, quale intervento cardine del progetto per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie (per il quale è risultato assegnatario di un finanziamento di complessivi 17.995.818,81 euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione) quello inerente alla riqualificazione di piazzale Kambo. A ciò si aggiunga il concomitante investimento di Rete Ferroviaria Italiana, per la riqualificazione degli edifici di proprietà e la realizzazione di un sovrappasso pedonale al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi su ferro. Il Comune, così, ha di fatto concretizzato la possibilità di operare la ricucitura di due aree strategiche del Capoluogo attualmente separate dall'infrastruttura ferroviaria.

In riferimento agli interventi finanziati per il quartiere Scalo, la riqualificazione e messa in sicurezza dell'area stazione prevedono la pedonalizzazione dell'intera superficie antistante l'edificio viaggiatori mediante l'eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell'intero sistema di viabilità dell'area. Nello specifico, il progetto prevede il Piano di riqualificazione urbanistica, il completamento edificio polivalente corso Lazio, la realizzazione scuola materna corso Lazio, il miglioramento della sicurezza stradale e delle piste ciclabili, il completamento verde pubblico a corso Lazio, la riqualificazione dell' area della stazione ferroviaria, la delocalizzazione degli uffici Mise, la realizzazione della scuola elementare a corso Lazio.

Infine, si darà attuazione al protocollo d'intesa firmato il 28 giugno 2019, alla Villa comunale, per l'ammodernamento e riqualificazione dell'infrastruttura ferroviaria. Ed è anche grazie a quell'investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, tra Comune e Fs, per il nuovo assetto della stazione e del quartiere, che le Ferrovie dello Stato hanno deciso di utilizzare la nuova rivisitazione urbanistica dello Scalo e della stazione, per far fermare i treni superveloci nel capoluogo, con il Frecciarossa che ha inaugurato il nuovo corso del trasporto il 14 giugno 2020.

La rivoluzione, quindi, coinvolgerà le superfici comprese tra piazzale Kambo, la stazione ferroviaria e l'area Eni, ex Iacorossi, con l'individuazione di una superficie di circa 10.000 metri quadrati, dove sorgerà una piazza sul modello rinascimentale. L'obiettivo guida è rispondere a diversi tipi di necessità: rigenerare la piazza e gli edifici insistenti in essa che oggi vertono in forte stato di degrado, riequilibrare l'offerta di servizi pubblici (parcheggi, verde attrezzato, verde pubblico, ecc...), incrementare e migliorare la mobilità e le connessioni infrastrutturali (stradali, pedonali, ciclabili, ecc...), incrementare l'offerta di servizi commerciali, migliorare gli aspetti ambientali e l'efficienza energetica dell'intero quartiere Scalo (emissioni CO2, mobilità elettrica, controllo acustico, ecc...), e più in generale il miglioramento della qualità urbanistica, edilizia ed energetica al fine di recuperare e riqualificare il quartiere e offrire alla comunità cittadina un rinnovato servizio pubblico.

Lo spazio davanti alla stazione ferroviaria, come detto, sarà rifatto ex novo con la completa liberazione dalle automobili e la realizzazione di percorsi pedonali con un ampio giardino e alberature varie che contribuiranno a dare un aspetto più decoroso all'intera zona agli occhi di chi scende dal treno ed entra a Frosinone.

Nello specifico, l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'area della stazione, avverrà mediante procedura aperta senza necessariamente applicare il temporaneo regime derogatorio alla normativa del codice appalti recentemente introdotto, al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo. I lavori inizieranno tra novanta giorni.