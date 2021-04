Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le operazioni di recupero della gru che questa mattina è rimasta in bilico nel cantiere del Palacoccia a Passeggiata San Giuseppe.

Trasportato all'ospedale San Camillo di Roma l'operaio che lavora per conto di una ditta campana. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, uno dei bracci meccanici che serve per ancorare a terra la betoniera per la gettata di cemento ha ceduto. L'operaio ha rischiato di annegare nel cemento. Subito soccorso dagli altri colleghi.

Sul posto oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il personale del Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro.