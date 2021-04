Timidi segnali di ripresa si registrano nelle prenotazioni che stanno giungendo in alcuni alberghi per i mesi di giugno, luglio e agosto prossimi. Folate di vento che non risolvono le difficoltà economiche degli operatori del settore.

Sotto questo punto di vista Fiuggi purtroppo resta allineata alle criticità che continuano a registrarsi nelle altre città termali d'Italia. Molto meglio va invece in altro comparti. Infatti nonostante l'allarme sanitario da Covid 19 ancora in corso, in Italia e nel resto dell'Europa è partito quell' "effetto rilascio" che gli esperti avevano previsto in largo anticipo.

È boom di prenotazioni nel settore delle vacanze estive (+30%), complice anche la campagna vaccinale in corso. Dopo mesi di patimenti, paure e confinamenti sociali è tornata a crescere la fiducia dei turisti. Grande successo si registra nel settore del "holiday working", soggiorni che consentono al professionista di lavorare in serenità mentre il resto della famiglia si gode la vacanza.

In Italia come sempre la parte del leone la farà il turismo balneare, con le spiagge del bel Paese già prese d'assalto per l'estate prossima soprattutto da turisti inglesi, forti anche del fatto che il Regno Unito è molto avanti con le vaccinazioni. Dati molto interessanti si segnalano anche nel settore del turismo di prossimità. C'è la tendenza diffusa nelle famiglie nel ricercare luoghi non troppo distanti dove oltre alla qualità ed alla sicurezza poter trascorrere in serenità le loro vacanze.

Sotto questo punto di vista va dato atto al gruppo di minoranza della Fiuggi Viva che nell'ambito della discussione del "Progetto Ponte –Fiuggi 2021"molto ha insistito sulla necessità di dotarsi per tempo di spazi utili a questo scopo. Quel contenitore approdato ormai mesi fa all'interno della commissione comunale "Programmazione Economica" e sul quale sabato scorso il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini ha annunciato la stesura definitiva. È logico pertanto supporre che presto verrà reso pubblico.

Di certo sappiamo che ATF farà la sua parte nel garantire la riapertura della Fonte Anticolana con una serie d'iniziative e bandi di gara pubblici già in corso che riguarderanno anche l'affidamento a terzi di alcuni servizi come il villaggio estivo per bambini ed altro.

Presto però ne sapremo di più.