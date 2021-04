Due giovani di San Giovanni Incarico sono stati fermati dai carabinieri di Pontecorvo e trovati in possesso di pochi grammi di droga per uso personale. Per questo un ventottenne e un ventiseienne sono stati segnalati in prefettura.

I due sono stati controllati in orario notturno dai carabinieri e sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità due involucri contenenti complessivi 0,2 grammi di eroina, poi sottoposta a sequestro.