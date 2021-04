COVID 19, aggiornamenti cluster scuola primaria e secondaria di Fiuggi.

La dirigenza scolastica sta disponendo a scopo cautelativo e su richiesta della Asl la quarantena degli alunni e dei docenti delle classi interessate a casi di contagio da coronavirus, così come rilevati in data odierna a seguito di test antigienico e, comunque, in attesa di conferma con test molecolare.

Tutti gli interessati sono stati pertanto contattati e messi al corrente in tal senso. Con conseguente predisposizione di DaD. Per ciò che concerne la scuola dell'infanzia restano invariate le informazioni di ieri.

Seguiranno domani ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda.

Lo scrive in un post il sindaco Alioska Baccarini.