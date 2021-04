Isola ecologica itinerante, il prossimo appuntamento è in programma per giovedì prossimo, 29 aprile, in via Succurre Miseris. Lo rendono noto il sindaco Piero Sementilli e l'assessore all'Ambiente Enrico De Angelis che avvisano: «Il prossimo appuntamento è in programma per giovedì 29 aprile dalle ore 8 alle 12 in via Succurre Miseris (zona cimitero). La giornata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti ingombranti. Presso l'isola ecologica itinerante - spiegano - sarà possibile consegnare i rifiuti ingombranti e Raee agli addetti della ditta "Sangalli" che si occuperanno della raccolta».

Il metodo itinerante è di grande aiuto ai cittadini, che comodamente possono consegnare gli scarti di grandi dimensioni e sbarazzarsene senza difficoltà. L'iniziativa è utile non solo ai ripani ma anche al territorio e all'ambiente, poiché si riducono i rischi di inquinamento.

Le attenzioni a determinati problemi da parte dell'Amministrazione sono sempre alte, le questioni legate all'ambiente sono attuali e di interesse quotidiano, per cui bisogna mettere in campo iniziative utili ed educative, capaci di stimolare la sensibilità dei cittadini. Infatti, il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi nel settore è fondamentale. Le precedenti raccolte degli ingombranti nelle contrade sono state un successo.

Prosegue quindi il piano operativo nel settore rifiuti con ottimi risultati. Il momento è particolare e la disponibilità di amministratori, operatori e utenti è importante per garantire il potenziamento dei servizi e soprattutto la loro efficacia.