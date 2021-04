Incidente agricolo nella tarda mattinata di ieri nelle campagne di Ferentino. Il fatto è avvenuto in via Ponte del Cantaro, tra i quartieri Tofe e Cupiccia. Un sessantenne del posto è rimasto malconcio, mentre era impegnato nel taglio dell'erba. È caduto in malo modo, evidentemente, riportando un serio trauma schienale.

Forte lo spavento. Tanto è vero che alla richiesta di soccorso dei vicini o dei familiari, la centrale del 118 ha fatto convergere sul posto ambulanza, automedica ed eliambulanza per codice rosso.

L'uomo, sofferente ma cosciente, è stato assistito e sottoposto alle prime cure mediche, andava sottoposto a una tac per meglio accertare il suo quadro clinico.

Tuttavia, dopo l'intervento dei soccorritori, l'elisoccorso è decollato senza il paziente a bordo, che invece è stato trasportato in ambulanza nell'ospedale di Alatri.

È intervenuto anche il personale del Presal Asl. Un incidente agricolo che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.