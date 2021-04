Un inseguimento da film, quello che ha avuto inizio domenica sera, poco prima di mezzanotte a Cassino, in via Appia. Un inseguimento che ha poi riguardato anche i territori di San Vittore e Rocca d'Evandro fino alle prime luci dell'alba. Una vettura di colore scuro è stata notata dai residenti della zona a confine con la Campania ed è stata subito inoltrata una segnalazione ai carabinieri: in pochi istanti i militari era sul posto, già alle costole dei ladri.

Una corsa forsennata, prima in auto. Poi, dopo un testacoda, i ladri hanno abbandonato la vettura e si sono dileguati a piedi nelle campagne. Anche i carabinieri coordinati dal capitano Di Rocco (e in supporto anche i colleghi di Cassino, guidati dal capitano Scolato) hanno inziato un inseguimento a piedi, durato tutta la notte. L'auto è stata sequestrata. Ed è stata aperta la caccia all'uomo.