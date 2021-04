Seicento euro, in tagli da 50 e da 100, prelevati e da depositare. Che vengono "smarriti" in piazza De Gasperi e trovati da un ausiliare del traffico che immediatamente allerta i vigili urbani della città martire.

Quei 600 euro arrotolati, senza alcun elemento che avrebbe permesso di risalire al proprietario, sono stati notati accanto a una vettura da Cristina Pontone, ausiliaria del traffico a Cassino, impegnata nei controlli di servizio. Che non ci ha pensato un minuto, mettendo in moto la polizia urbana.

Il vigile Paolo Calce ha preso in consegna la considerevole somma mettendo, intanto, un biglietto sul parabrezza dell'auto mentre si cercava di risalire al proprietario della vettura. Ma ancor prima che fosse effettuata l'attività di riscontro, la proprietaria ha raggiunto la vettura in evidente stato di agitazione: si trattava di una ragazza giovanissima che ha dichiarato di aver appena ricevuto quei soldi per depositarli e di averli inavvertitamente persi.

Inutile descrivere la gioia per quel gesto di assoluta onestà dell'ausiliaria in servizio e del vigile incaricato.

Bellissime parole di ringraziamento e di elogio per l'integrità morale dimostrata dalla dipendente della società deputata al controllo del rispetto del pagamento dei parcheggi, con molte altre responsabilità. Per il vigile urbano potrebbe scattare un elogio scritto, non certo il primo in servizio: diversi anni fa un altro elogio proposto per un'analoga vicenda.