Viene giù quasi come un castello di carte l'iter degli ultimi concorsi della Asl di Latina, indetti in forma di capofila anche per le aziende sanitarie di Frosinone e Viterbo. E' stata infatti aperta una seconda inchiesta che riguarda la selezione di figure professionali di categoria D, dopo quella in corso da febbraio sulla selezione di 70 assistenti amministrativi. Il sostituto procuratore Valerio De Luca ha avviato l'acquisizione di una serie di atti che afferiscono le prove e i verbali finali del concorso portato a termine lo scorso autunno e che, dal primo momento, era apparsa come una procedura con troppe anomalie.

Per la cronaca, il concorso riguardava la copertura di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) per le Asl di Latina, Viterbo e Frosinone, appunto, e si è svolto a novembre 2020. Tra i primi classificati due candidati che hanno legami politici diretti e indiretti, peraltro entrambi bravi allo stesso modo. Nel vero senso della parola, poiché hanno preso esattamente lo stesso punteggio, ossia 29,11 su 30.