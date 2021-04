Settimana numero sessantuno dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono passati 421 giorni. I contagiati sono 30.728, i decessi 613. Il tasso standardizzato di incidenza cumulativa per 10.000 abitanti disegna le traiettorie della curva dei contagi nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 18 aprile 2021. Nei grafici che pubblichiamo la situazione è parametrata sui 4 distretti sanitari della Ciociaria: Frosinone, Cassino, Sora e Alatri-Anagni. Nel lungo periodo è il sorano ad aver dovuto fronteggiare un numero maggiore di casi, ma nelle ultime settimane la situazione si è ribaltata. Con il distretto di Frosinone che ha fatto segnare la maggiore incidenza cumulativa per 10.000 abitanti.

