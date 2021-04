Terribile schianto in pieno centro tra due vetture, una Peugeot 206 e una Golf. Sarebbero tre i feriti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica, uno sembrerebbe in condizioni più gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino, in supporto anche gli agenti del Commissariato e i vigili del fuoco, arrivate immediatamente diverse ambulanze. Decine le persone che si sono ritrovate nella zona che, purtroppo, è stata in passato già teatro di incidenti.