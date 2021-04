La classe quinta della scuola primaria di Sant'Andrea del Garigliano oggi e domani non sarà a scuola.

Il sindaco Giuseppe Rivera ha dovuto firmare l'ordinanza di chiusura delle attività didattiche in presenza per la classe di via Fontana per oggi e domani a scopo precauzionale, in attesa che si delinei bene la situazione sanitaria collegata al Covid-19.

In base all'ultimo aggiornamento risalente a sabato, in paese sono tre le persone attualmente positive. Dall'inizio della pandemia sono stati moltissimi i casi registrati a Sant'Andrea centoundici per l'esattezza, mentre una donna è morta.

Solo nelle prossime ore, a seguito dell'accertamento dell'esito dei tamponi molecolari necessari, sarà possibile per il sindaco Rivera capire se la quinta elementare può tornare in presenza già mercoledì.