Un atterraggio difficoltoso a bordo del suo deltaplano e così un 47enne di Frosinone resta ferito ad una gamba. Il fatto è accaduto domenica a Valmontone. L'uomo stava per toccare terra quando deve essere successo qualcosa e così l'impatto con il suolo in località Cacciatora a Valmontone non è andato come doveva andare.

Subito scattati i soccorsi e l'uomo una volta individuato è stato trasferito a Roma con una frattura all'arto inferiore. A chiarire sulla dinamica e cause i carabinieri ella Stazione di Valmontone che dovranno verificare se l'incidente è stato causato da un guasto tecnico o un eventuale errore del pilota.