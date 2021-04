La Asl di Frosinone ha diramato poco fa il bollettino quotidiano per aggiornare l'evoluzione della pandemia in provincia. Sul dato influisce in maniera molto sensibile la giornata festiva di ieri, domenica 25 aprile, che, come sempre accade il lunedì, ha comportato una diminuzione dei tamponi e dei contagi accertati.

"Nella giornata di ieri, 25 aprile - è comunque scritto nel comunicato della Direzione generale - sono stati effettuati 593 tamponi. Sono stati registrati 29 casi di positivi al Sars-CoV-2 mentre sono 79 i negativizzati. Abbiamo registrato 4 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone residenti in provincia di Frosinone: un uomo di 75 anni di Alatri, un uomo di 57 di Picinisco, una donna di 72 anni di Alvito e un uomo di 66 anni di Sant'Elia Fiumerapido.

La distribuzione dei nuovi casi nei Comuni

FIUGGI 7;

ALATRI 6;

RIPI 4;

CECCANO, FROSINONE, SGURGOLA 2;

ANAGNI, CASSINO, CASTELNUOVO PARANO, CEPRANO, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, VALLECORSA 1.