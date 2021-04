Ladri finiscono fuoristrada dopo un inseguimento, è ancora caccia all'uomo. L'inseguimento è avvenuto ieri sera, intorno a mezzanotte, tra Cassino e Rocca d'Evandro. Un'auto scura è stata segnalata su via Appia e in pochi minuti sono sopraggiunti i carabinieri di Rocca d'Evandro e i colleghi di Cassino. Nella folle corsa l'auto è uscita fuoristrada. In tre hanno abbandonato la vettura. E si sono dati alla fuga nelle campagne. La vettura è stata sequestrata dai militari campani. È caccia all'uomo.





