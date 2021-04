Ferve l'attività della sezione Avis di Torrice. L'ultima iniziativa di successo è la raccolta fondi a favore della ricerca in collaborazione con Telethon, che si è svolta ieri. Anche nella giornata del 25 aprile presso l'alberata del paese, l'Avis ha centrato l'obiettivo. Una iniziativa che ha saputo coinvolgere la popolazione torriciana, in una delle molteplici attività organizzate dal nuovo gruppo dirigente dell'associazione guidato dal presidente Candido Citti. Un ulteriore tassello per la continua crescita del folto gruppo di volontari all'interno della comunità cittadina, che sicuramente si conferma motivo di orgoglio anche per tutta la provincia di Frosinone.

«Ringraziamo tutti gli intervenuti all'evento e tutti coloro che sostengono le varie iniziative dice il presidente Incitti La sezione Avis di Torrice, ancora una volta, rivolge il proprio sostegno a tutti i gruppi associativi del territorio comunale, perché l'unione fa la forza.

L'unico obiettivo sarà quello di coinvolgere il maggior numero di giovani a far parte della vita associativa, quella vita rivolta al prossimo nell'interesse comune.

Continuate a seguire le nostre iniziative sulla pagina Facebook Avis Torrice e magari lasciate un like».

Dunque, prosegue intensa l'attività del gruppo rinnovato. Ci sono entusiasmo e coesione, ma soprattutto tanta voglia di coinvolgere altri volontari e portare una ventata di idee e iniziative soprattutto in questa fase di riaperture. Ed è proprio questo spirito positivo che serve per ripartire verso una fase di ripresa efficace. I presupposti ci sono tutti per il successo, la macchina organizzativa si è messa in moto ieri con un ottimo risultato. Insomma, il lavoro prosegue con

entusiasmo e passione.