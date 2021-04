In Italia ci sono 59 città capoluogo che, nel 2020, hanno registrato una media annuale superiore a quanto consigliato dall'Oms (20 microgrammi per metro cubo) di concentrazione media di polveri sottili. In questa graduatoria poco lusinghiera sono entrati Frosinone e Latina che sono andate ad occupare rispettivamente la posizione numero 24 con 30 microgrammi di pm10 per metro cubo e la posizione 45 con 23 microgrammi per metro cubo. Se per Frosinone la notizia non è una grande novità, anzi sorprende che abbia altre 23 città davanti, per Latina, invece, il dato lascia un po' stupiti considerato che si sta parlando di una città che si trova ubicata a ridosso del mare con un costante ricambio di aria e senza ostacoli naturali che possano in qualche modo causare un ristagno di polveri sottili e agenti inquinanti in generale.





