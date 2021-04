«Chiudo perché sono demotivato e mi sono sentito abbandonato. Non è soltanto una questione economica. La politica ha ignorato me e tanti altri come me che, inevitabilmente, hanno subìto la crisi derivante dalla pandemia. Prendere questa decisione ferisce nell'orgoglio però ho perso completamente la fiducia. E così non si può andare avanti».

Lo sfogo è quello di Alessandro Mele, trent'anni e una fetta importante di vita spesa nel suo "Caffè Piave", nella zona bassa del capoluogo e punto di riferimento prezioso per i residenti della zona e non solo. Dieci anni fa l'apertura. Oggi la saracinesca è abbassata. In mezzo c'è molto: giorni di lavoro intensi, soddisfazioni, speranza nel futuro. Proprio quel futuro che adesso cambia direzione e con il Covid che continua a mordere le caviglie si fa punto interrogativo.





