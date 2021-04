Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina in via San Francesco, sulla provinciale Ceccano-Pofi, nel territorio di Arnara. A scontrarsi due auto, una Volkswagen Polo e una Smart. Proprio il conducente di quest'ultima vettura, un sessantatreenne di Ceccano ha riportato serie conseguenze. L'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale "San Camillo" di Roma dove è ricoverato in coma farmacologico. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Alla guida della Polo una ventottenne, anche lei residente a Ceccano. Ferite meno preoccupanti per la giovane che è stata trasportata all'ospedale "San Benedetto" di Alatri.

La ricostruzione

Erano circa le 10.30 quando è avvenuto l'impatto tra le due auto. Spaventoso lo scenario apparso ai primi soccorritori. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico che ha prestato le prime cure ai feriti. Per il sessantatreenne i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata per le cure del caso. È stato richiesto, pertanto, l'intervento di un'eliambulanza. L'elicottero dell'Ares 118 è atterrato in un terreno poco distante dal luogo dello scontro per poi rialzarsi in volo alla volta della capitale. Il sessantatreenne è stato ricoverato in codice rosso al "San Camillo". Sul luogo dell'incidente sono arrivate diverse persone, richiamate anche dall'arrivo dei soccorsi. Ore di apprensione per i familiari e gli amici del sessantatreenne di Ceccano molto conosciuto e stimato.