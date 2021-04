Mancava poco alle 20. L'ultimo sabato in zona arancione. Una serata che sembrava tranquilla fino a quando non si è scatenata una maxi rissa, in pieno centro, alle spalle di via Aldo Moro, vicino all'ascensore inclinato. Sarebbero circa venti le persone coinvolte. La polizia, subito intervenuta sul posto, ha avviato le indagini e tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. Sei persone, tra cui tre minorenni sono stati portati in questura. Alcuni hanno dovuto fare ricorso alle cure dei dottori. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.

I fatti

Cosa stessero facendo tutti quei giovani nella zona vicino all'ascensore, per quale ragione si è arrivati alla rissa e sull'identità delle persone coinvolte, stanno lavorando gli agenti delle Volanti che sono immediatamente arrivati sul posto quando è giunta la segnalazione della rissa nella parte bassa del capoluogo. Le urla dei presenti e dei partecipanti alla rissa sono state udite anche da alcuni residenti che hanno subito contattato le forze dell'ordine. In pochi istanti sono intervenuti i poliziotti anche per evitare il peggio. Sul posto, inoltre, gli operatori del 118 per soccorrere i ragazzi rimasti feriti.

Come detto sei giovani, tre maggiorenni e tre minorenni, sembrerebbe tutti del capoluogo, sono stati portati in questura per essere ascoltati. Gli uomini coordinati dal dottore Antonio Magno hanno raccolto informazioni, testimonianze e tutti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Da chiarire anche la motivazione che ha fatto scattare la rissa e per quale motivo ci sia stato quell'incontro tra decine di ragazzi.

Se si siano dati un appuntamento o se ci sia stato prima un litigio tra pochi e poi si siano aggiunte altre persone.

Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.