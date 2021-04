È stato presentato poco fa in Comune il Festival della Legalità di Cassino che già da ora fa intuire non solo l'importanza ma anche lo spessore dell'evento. Quattro giorni (27, 28, 29 e 30 aprile) in cui si parlerà di prevenzione, di coraggio e di legalità a 360 gradi, con testimoni d'eccezione come spiegato dal presidente dell'associazione 'Cassino città per la Pace', capofila dell'evento, Marino Fardelli.

Un momento di riflessione con magistrati, avvocati, associazioni, politici e soprattutto giovani. Le scuole di Cassino saranno il cuore delle giornate che si annunciano straordinarie. Presenti le forze dell'ordine, consiglieri e molti cittadini, anche in streaming. Al tavolo, accanto a Fardelli, il sindaco Salera, l'assessore Grossi, Di Mambro della coop 'I Naviganti' , il presidente dell'Ordine degli avvocati di Cassino, Giannichedda. In collegamento anche Borsellino e Cioffredi (presidente Osservatorio Lazio)