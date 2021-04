Due fratelli sono in lite da anni per l'eredità di un appartamento ma la storia questa volta finisce male per una pecora. Alla fine fioccano le denunce alla polizia per violenza privata, minaccia, atti persecutori e lesioni personali colpose. Protagonisti due fratelli, di 33 e 44 anni, e i 2 figli di quest'ultimo. Il 33enne vede che il nipote sta facendo pascolare una pecora all'interno dell'orto di sua proprietà e che, tra l'altro, aveva seminato da poco.

La situazione indispettisce l'uomo, che segnala alla Asl competente lo stato di denutrizione di quell'ovino. A tutela del ragazzo, la sorella, che, ascoltata la conversazione, contatta immediatamente il padre che poco dopo fa irruzione nell'abitazione di suo fratello danneggiando il portone d'entrata e aggredendo e minacciando di morte il 33enne che, dopo l'arrivo della polizia, denuncia l'accaduto. Inoltre, la figlia del 44enne decide anche lei di denunciare lo zio di 33 anni riferendo di essere stata minacciata. Insomma, una guerra familiare senza esclusione di colpi.