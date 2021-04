La comunità di Vallecorsa è sotto choc. Nelle ultime 24 ore il Covid-19 si è portato via due fratelli, morti nello stesso giorno, a distanza di poco l'uno dall'altro. Elio (Lello per tutti) e Silviano Ascolani, di 80 e 77 anni, sono morti nel reparto di terapia intensiva dello Spaziani di Frosinone.

Lello e Silviano erano molto conosciuti in paese e lasciano un vuoto incolmabile nell'intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio e le iniziative per rendergli omaggio. "Sono venute a mancare due persone fondamentali per la nostra comunità - scrive Manuela alla nostra redazione - due fratelli deceduti a distanza di neanche 24 ore. Hanno plasmato intere generazioni e vogliamo rendergli omaggio con uno striscione realizzato dai giovani del nostro paese".

Non è mancato il cordoglio del sindaco: "Siamo sconvolti per quanto accaduto - ha commentato il primo cittadino Michele Antoniani - La nostra comunità è stata colpita in maniera pesante dalla diffusione del virus e ci troviamo a piangere la scomparsa di due fratelli. Voglio esprimere la vicinanza mia e dell'intera amministrazione comunale alla famiglia".