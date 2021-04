La bastonata del Covid sull'economia ha lasciato i lividi anche in un territorio, quello della provincia di Frosinone, che ruota intorno alle piccole imprese. E c'è che si aggrappa come il pugile alle corde di un ring per non cadere definitivamente al tappeto.

(...)Tra le tante storie c'è quella di Alessandro Verelli, imprenditore di quarantasei anni che è alle prese con gli ultimi dettagli per l'apertura prevista a maggio di un'attività commerciale. Una profumeria, Vamp, a Frosinone e in via Giordano Bruno, nella zona alta del capoluogo. Si rimette in pista dopo l'esperienza, durata circa vent'anni, nel settore della musica.

