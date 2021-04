Carichi all'ingrosso, da fornitori italiani e stranieri.

Soprattutto albanesi. Droga presa in "stock" per essere ripartita almeno in tre regioni e in decine e decine di piazze.

Questa l'attività che ha portato ieri mattina all'alba a dare esecuzione a 14 misure cautelari emesse dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (tre ai domiciliari, undici in carcere), con 26 indagati. Coinvolgendo direttamente anche la città martire con l'arresto di una coppia.

I dettagli dell'operazione e i nomi della coppia finita in manette...Continua....