Le varianti rappresentano una naturale evoluzione del virus, qualsiasi esso sia. Attualmente è una tematica che sta molto preoccupando e che sta scatenando diversi dubbi sulla contagiosità, sull'aggressività ma, soprattutto, sull'efficacia della campagna vaccinale anti-Covid.

Una conseguenza naturale, perché questi virus RNA, così come quello dell'influenza, presentano quello che per gli esseri umani è un "difetto", ma che per i virus stessi diventa un vantaggio: la grande capacità diffusiva che permette loro di espandersi più velocemente e più

facilmente.

Ne abbiamo parlato con il dottor Pino Di Luzio del Servizio Igiene Pubblica della Asl di Frosinone.

...Continua