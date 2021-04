Grave incidente sulla Casilina in territorio di Paliano. Scontro frontale tra un'Alfa 159 e un furgone Mercedes con uno degli occupanti che ha perso la vita mentre ci sarebbero altri feriti gravi. Strada chiusa per i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri di Paliano. Scena terribile quella che si è presentata ai soccorritori con le due auto andate completamente distrutte dopo il violento impatto. Al momento si sta cercando di capire sulle generalità della persona deceduta. La casilina si conferma come una strada molto pericolosa.