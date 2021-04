Erano in tre, probabilmente pronti per mettere a segno un colpo, ma la loro presenza è stata avvertita da alcuni residenti che hanno subito lanciato l'allarme. Tempestivo l'intervento dei carabinieri contattati dai cittadini. Ladri messi in fuga nella tarda serata di mercoledì, intorno alle 22.30 in contrada Casino Novelli, zona periferica di Veroli, al confine con Boville Ernica.



I fatti

Alcuni rumori che provenivano dall'esterno e l'abbaiare dei cani in zona hanno destato l'attenzione dei residenti. Due di loro, usciti dalle abitazioni hanno notato la presenza di tre persone, con le torce, che alla loro vista si sono dileguate verso il vicino bosco.



L'allarme

Nel frattempo sono stati contattati i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto per cercare elementi che possano portare all'individuazione dei tre ladri.

Solo grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini della zona e all'intervento degli uomini dell'Arma i colpi sono stati sventati.