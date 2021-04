Ripulita tutta l'area alle spalle della Concatterale.

Una delle zone più antiche e amate dai cittadini di Cassino dall'alto valore simbolico. Lì, infatti, ci sono le sorgenti del Gari, un luogo che nel passato era un ritrovo sia d'inverno ma soprattutto d'estate, di persone di tutte le età. Ma anche luogo in cui insiste la Concattedrale e in cui si trovano reperti risalenti a prima del terribile bombardamento che distrusse la città.

Sul Rapido i lavori della regione procedono, al Comune spetta la realizzazione di un bypass della pista ciclabile per oltre 100 metri, comprensivo anche dello spostamento della rete di pubblica illuminazione.

Sono ripresi i lavori di pulizia idraulica lungo il Rapido nei pressi di via Palombara. Proseguiranno a monte sino al Quinto Ponte. «Stiamo lavorando ha detto il sindaco per rendere bello e fruibile uno degli spazi più vissuti dai nostri concittadini"».