Incontro internazionale ieri in Municipio. In Italia per la sottoscrizione di patti di gemellaggio con alcuni atenei italiani e per un open day, la rettrice dell'Università romena Vasile Goldis di Arad, Cotoraci Coralia Adina, ha incontrato l'abate di Montecassino, dom Donato Ogliari, il rettore dell'Unicas Giovanni Betta, e, ieri mattina, ha fatto una breve visita in Comune per un saluto al sindaco Enzo Salera.

Ad accompagnarla il direttore economico Cohstantin Adrian, il capo dell'ufficio rettorale, Tica Loredana Elena, il direttore Santa Ahbrgi e il concittadino Gennaro Galasso, responsabile del centro di documentazione e orientamento sia per gli studenti italiani iscritti, che frequentano l'Università romena, che per quelli che guardano con interesse a quella realtà. Il rapporto interculturale con la realtà universitaria romena rappresenta un valore aggiunto per il territorio e per i giovani interessati al gemellaggio.