La giunta De Donatis ha approvato le tariffe per gli impianti sportivi del rione Napoli nell'area "Parco Monsignor Mario Morganti". Le tariffe: impianto campo Padel tariffa per un'ora e mezza 5 euro a giocatore, maggiorazione di un euro a giocatore per impianto illuminato; impianto campo da minigolf: tariffa ingresso adulti 3 euro, minorenne e over 70 2 euro, pacchetto famiglia (2 adulti e 2 under 14 gratis) maggiorazione di un euro a giocatore per impianto illuminato; campo di calcetto per un'ora: 3 euro a giocatore. L'orario di apertura: tutti i giorni dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21.30.

«Desta perplessità il fatto che per questi impianti sportivi, nonostante non siano stati ancora inaugurati, le tariffe siano già state approvate, mentre per tutte le altre strutture sportive del Comune si è ancora in alto mare, malgrado che, in base all'arti colo 24 del "Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi", la giunta avrebbe dovuto determinare le tariffe ed aggiornarle annualmente. Perché tutta questa fretta in questo caso? Si domanda il consigliere del M5s Fabrizio Pintori. Ormai non sorprende più constatare che alcuni interventi e progetti vanno più veloci e altri molto più lenti o addirittura cadono nel dimenticatoio».