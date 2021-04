Il Covid non ferma il consueto appuntamento con la "Giornata ecologica" che si terrà domani in diverse zone esterne del paese. «Le restrizioni in atto che ci impongono tuttora una limitata socialità ha dichiarato Simone Marucci, assessore al servizio rifiuti solidi urbani ci permettono tuttavia di continuare il nostro impegno per mitigare il fenomeno delle discariche abusive. La "Giornata Ecologica" è diventata ormai un appuntamento fisso».

«Gli spazi pubblici sono un prezioso patrimonio per la collettività e sta alla responsabilità di ognuno mantenere decorosamente questa ricchezza», puntualizza il sindaco Domenico Alfieri. «I cittadini nel loro piccolo possono assolvere l'importante compito di tutelare il territorio in cui vivono, innanzitutto denunciando chi abbandona i rifiuti e poi anche attraverso un valido e concreto aiuto in queste giornate ecologiche».