Sono 1.640.477 le vaccinazioni eseguite nel Lazio. Ieri raggiunta quota 34.580. La Asl di Frosinone, fino a ieri sera, ha somministrato 115.961 dosi con una crescita giornaliera di 3.072 unità. Sono 85.344 le prenotazioni registrate dalla Asl di Frosinone.

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato fa sapere che «questa sera a mezzanotte (ieri, ndr) partono le prenotazioni per 5 nuovi hub: Roma Cinecittà studios (via Lamaro 12 - Pfizer), Porta di Roma (Pfizer), via Quirino Majorana (raggiungibile con tram 8 – Pfizer), vela Calatrava a policlinico Tor Vergata (ingresso viale Archiginnasio - vaccino mono dose J&J), outlet di Valmontone (modalità drive-in con vaccino mono dose J&J). Con questi nuovi hub saliamo a 40.000 somministrazioni al giorno».

Da ieri si vaccina anche nelle carceri. Dice D'Amato: «straordinaria adesione alla campagna vaccinale iniziata in tutti gli istituti di pena del Lazio sia per il personale della polizia penitenziaria che per i detenuti. Il primo istituto a completare le vaccinazioni è stato quello di Paliano. In pochi giorni termineremo le vaccinazioni».

Lo stesso assessore aggiunge che «nel Lazio un cittadino su quattro ha ricevuto almeno una dose di vaccino».

Il bollettino

«Su oltre 17.000 tamponi nel Lazio (+730) e quasi 17.000 antigenici per un totale di oltre 34.000 test, si registrano 1.311 casi positivi (+150), 31 decessi (-21) e 1.163 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il valore Rt a 0,78, in calo il numero dei nuovi focolai, in calo di 5 punti il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e i posti letto in area medica, entrambi però ancora sopra soglia di allerta. In calo l'incidenza a 140 per 100.000 abitanti. I dati epidemiologici sono coerenti con la zona gialla anche se permane una pressione sugli ospedali».

I numeri: «Nella Asl Roma 1 sono 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 299 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 148 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 80 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 155 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 171 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nelle province si registrano 284 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 141 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 57, 77 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 74 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 76, 77, 81 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso noto. Si registrano due decessi di 74 e 78 anni», conclude D'Amato.