La riqualificazione del "Teatro delle Vittorie" presto sarà realtà. A giugno, infatti, l'amministrazione Ottaviani procederà all'indizione della gara d'appalto dei lavori che dureranno, secondo cronoprogramma, 53 settimane, tanto che, per l'estate del prossimo anno, la struttura potrebbe essere riaperta e funzionante dopo circa 25 anni di chiusura. Originariamente il teatro si chiamava "Vittoria" in omaggio alla vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Successivamente, con l'avvento del fascismo, e con i successi nelle guerre coloniali, la struttura teatrale, che era la seconda in città dopo il "Teatro Isabella" poi "Excelsior", sarebbe stata ribattezzata in "Delle Vittorie".





