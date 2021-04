Il sindaco di Alatri, Giuseppe Morini, ha pubblicato poco fa una nota sulla situazione della pandemia di Covid nella sua città.

"Concittadine e Concittadini Buonasera,

ormai da qualche giorno stiamo seguendo con attenzione, insieme alla Dirigenza dell'Istituto e alla ASL di Frosinone, una situazione particolare che si è venuta a creare presso il Primo Comprensivo di Alatri: un' insegnante ha accusato sintomi sospetti che hanno indotto all'isolamento precauzionale delle classi interessate (le 4 classi di prima elementare per circa 60 bambini) e la sanificazione immediata degli ambienti.

E' notizia di queste ore che purtroppo l'insegnate è risultata positiva al tampone molecolare, pertanto verranno attivate tutte le procedure previste, incluso l'isolamento domiciliare fino alla data stabilita dalla Asl (presumibilmente il 29 aprile prossimo) e la prescrizione del tampone per tutti i bambini coinvolti.

Tuttavia, tutti i bambini che sono a casa, continuando a seguire le lezioni in Dad, stanno bene e nella scuola non si sono accertati ulteriori casi di positività.

Voglio sottolineare che, nonostante il numero degli "attualmente positivi" sia notevolmente sceso, le prossime, anche se parziali riaperture, ci facciano intravvedere una luce in fondo a questo lunghissimo e doloroso tunnel della pandemia, non ne siamo ancora fuori e, pertanto, dobbiamo ancora fare attenzione ad applicare tutte le norme igienico-sanitarie prescritte.

Continueremo a seguire l'evoluzione della situazione e certamente vi terremo aggiornati; nel frattempo voglio rivolgere all'insegnate i migliori auguri di pronta guarigione e a tutti i bambini coinvolti un caloroso abbraccio, anche se solo virtuale.

Grazie per l'attenzione e Buona Serata.

Giuseppe Morini - Sindaco".