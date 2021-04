Colto da malore è stato trovato morto in casa questa mattina dai familiari. Si è spento così Vincenzo De Parasis vice-sindaco del comune di Collegando e amministratore di lungo corso.

L'intera comunità è rimasta attonita per la notizia soprattutto in un paese come Collepardo dove si conoscono tutti. Il sindaco Mauro Bussiglieri addolorato e devastato dalla notizia si è stretto al dolore dei familiari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla pagina Fb di De Parasis persona ben voluta da tutti. Alla famiglia le condoglianze della redazione.