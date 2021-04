Grave incidente poco fa sulla Regionale 155, all'altezza di Porpuro/Collelavena, nel territorio di Alatri. Secondo quanto si apprende in questi primi momenti, un'auto sarebbe stata completamente distrutta dall'impatto.

Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente ma, per cause al vaglio, due auto si sarebbero scontrate. Al momento sembrerebbe che il bilancio sia di una donna ferita. Sul posto ci sono la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco.

Il traffico è paralizzato. Forse la pioggia battente di queste ore potrebbe essere stata la causa dello schianto.

Seguono aggiornamenti.