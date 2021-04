Chara Trotta, FdI, punta il dito sulla situazione di disagi e criticità nella zona della Folcara. «Vivo in una zona di Cassino unica nel suo genere per il meraviglioso paesaggio verdeggiante, scelto da molti sportivi per fare jogging, di mattina e di pomeriggio.

Peccato però per lo stato di abbandono in cui si trova - ha dichiarato - Confidiamo in un tempestivo intervento da parte del Comune per il rifacimento del manto stradale per evitare pericoli e danni per coloro che ogni giorno transitano in via Folcara.

In alcuni tratti, è diventato impossibile schivare le buche che con la pioggia sono diventate voragini. Spesso sentiamo dire che le periferie non devono essere abbandonate: tante parole e pochi fatti. Urge un tempestivo intervento per ripristinare il manto stradale, spero che l'amministrazione intervenga presto per risolvere il problema. Ho ricevuto segnalazioni anche da altri residenti della zona in cui ci sono anche attività commerciali».