Auto danneggiate alla stazione ferroviaria di Ferentino-Supino. Ci risiamo. Martedì mattina la brutta sorpresa si è presentata ad alcuni pendolari al rientro in treno in città. I viaggiatori hanno ritrovato i propri veicoli in sosta con i vetri sfondati e tutto sottosopra negli abitacoli.

I nuovi episodi delinquenziali sono stati stigmatizzati dalla Lega Ferentino che commenta: «Il coordinamento locale della Lega ed il gruppo consiliare Lega, alla luce degli sconcertanti e nuovi episodi avvenuti a danno dei proprietari delle auto prese di mira nel parcheggio dello scalo di Ferentino, sollecitano il sindaco e l'amministrazione ad intervenire. I cittadini vanno tutelati. Gravi i ritardi della messa in sicurezza del parcheggio della stazione di Ferentino. Un problema annoso ed infinito, ritardi inammissibili quelli relativi alla mancata attenzione della problematica in esame.

Negli anni abbiamo assistito a vetri delle auto rotti, furti di oggetti all'interno, veicoli rubati, gomme smontate, ecc. È inaccettabile che le persone che salgono sul treno per andare al lavoro, debbano convivere con le angosce di ritrovare al ritorno l'auto danneggiata.

Il problema va affrontato e risolto una volta per tutte.

Chiediamo un intervento fattivo ed urgente da parte del sindaco e dell'amministrazione per mettere in sicurezza tutta l'area del parcheggio della stazione di Ferentino, al fine di tranquillizzare e tutelare i cittadini che viaggiano ed utilizzano un servizio importante, sia quotidianamente che saltuariamente».

Tale situazione viene affrontata anche da Maria Veronica Rossi, segretario provinciale Lega Giovani: «Sono una pendolare, viaggio tutti i giorni con il treno e lascio la macchina nel parcheggio della stazione di Ferentino. I pendolari non possono essere tormentati durante il giorno dal pensiero di ritrovare al rientro a Ferentino l'auto devastata».

Insomma da più parti, e non soltanto da Ferentino, si rinnovano gli appelli relativi alla sicurezza presso lo scalo ferroviario in questione, spesso al centro dell'attenzione in seguito ad episodi delinquenziali.