Fa marcia indietro, dopo una commissione, e non si rende conto che è andata troppo....indietro. La disavventura di una donna è iniziata così stamattina, a San Pasquale, tra paura, pioggia e soccorsi. Per la signora, per fortuna, nessuna ferita. Solo un enorme spavento, per l'auto la necessità dell'ausilio dei vigili del fuoco che hanno dovuto recuperarla sotto la pioggia e riportarla in carreggiata.