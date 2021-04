Sono iniziati lunedì i lavori di demolizione del vecchio edificio della scuola di Colli. Un'attività che, per motivi di sicurezza, ha comportato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, non solo nell'area del cantiere, ma anche nella adiacente nuova struttura, per l'intera popolazione scolastica. Per tale motivo, il sindaco Angelo Veronesi, ha sollecitato personalmente ed anche attraverso il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'ingegnere Alessandro Testa, l'impresa appaltatrice che, immediatamente si è attivata portando sul cantiere due enormi escavatori per tritare il materiale.

In due giorni hanno buttato giù l'edificio da demolire e da ieri gli operai hanno cominciato a caricare e trasferire il materiale di risulta della demolizione nei siti autorizzati, rassicurando il rispetto dei tempi previsti. Lunedì prossimo i ragazzi che frequentano la scuola di Colli, potranno rientrare in aula e seguire le lezioni in presenza. Diversi sono gli edifici scolastici del territorio che saranno interessati da lavori di messa in sicurezza e/o demolizione e ricostruzione.

Si è già partiti con questo di Colli e si procederà a breve con la stipula dei contratti con le ditte appaltatrici dei lavori per gli altri. Al programma di finanziamento per un importo complessivo di circa 8.5 milioni di euro infatti, sono interessate le strutture scolastiche di Colli, Anitrella, Chiaiamari, Porrino e l'edificio scolastico "Angelicum" del Centro-Capoluogo per il quale è prevista la totale demolizione e ricostruzione.