Sei nuovi punti di connessione grazie al progetto "WiFi.Italia.it". Il Comune vuole favorire lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultra-larga per i cittadini, le imprese e gli enti del territorio attualmente non coperti. Così nei mesi scorsi ha sottoscritto una convenzione triennale con la Infratel Italia Spa per la realizzazione di una rete wifi integrata.

Nel 2016 il Ministero dello sviluppo economico, quello dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Agenzia per l'Italia digitale firmarono un'intesa per collaborare alla creazione di nuovi servizi digitali in ambito turistico in grado di facilitare l'accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista. Nel febbraio 2019 fu approvata la rimodulazione delle risorse stanziate per il completamento del progetto "Wifi.Italia.it" con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, comprese le azioni di comunicazione per informare i cittadini e le comunità locali coinvolte.

Per perseguire questo obiettivo il Comune di Sora si è impegnato a realizzare e configurare nuovi punti di accesso wifi (accesso gratuito per la collettività), anche mediante l'utilizzo e l'integrazione di infrastrutture esistenti. Così è stato predisposta l'installazione di sei nuove postazioni nelle zone attualmente sprovviste di rete wireless, al costo complessivo di 122,94 euro più Iva per otto mensilità.

Il Comune ha preso atto della nota con la quale la "Frosinone Wireless Spa", con sede a Frosinone, ha offerto all'ente connessioni internet con profilo 20/4 Mbps e con indirizzo Ip statico per sei nuove collocazioni del territorio comunale, per il periodo che va dal 1 maggio al 31 dicembre 2021. È stata perciò impegnata la somma complessiva di 1.199,84 euro (Iva compresa) nel bilancio 2021 in corso di approvazione, precisando che l'impegno è compreso nei limiti di 4/12 dell'ultimo bilancio regolarmente approvato.