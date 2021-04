Hanno ripreso a passeggiare per il centro. Cercano cibo e si spingono ben oltre il loro habitat. È possibile trovarli in strada, dietro un angolo, a ridosso del monte sacro da dove imboccano la discesa e s'intrufolano nelle vie più centrali. È così anche quest'anno si è tornati a parlare di emergenza. Anche perché, al di là di alcuni percorsi urbani, gli animali devastano le campagne, mangiano i raccolti, a Cassino come nei comuni del circondario dove, l'anno scorso, alcune amministrazioni si sono mobilitate in maniera decisa.

E non secondario anche il pericolo per l'incolumità, specie quando i cinghiali attraversano la strada e provocano incidenti. Così dall'amministrazione di Cassino fanno sapere che per il problema cinghiali è stato convocato un tavolo tecnico per domani. Vi parteciperanno rappresentanti dell'Ambito Territoriale di Caccia, dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, della polizia provinciale e della polizia locale di Cassino e del Comune. Un momento di confronto indispensabile per adottare una strategia a tutela dei cittadini.