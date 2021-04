È accusato di "ricettazione" il quarantatreenne di Itri che i Carabinieri di Ausonia, al comando della Compagnia di Pontecorvo guidata dal capitano Tamara Nicolai, hanno denunciato in stato di libertà. La vicenda si inserisce nell'ambito di una specifica attività info-investigativa, scaturita da una denuncia-querela presentata da una persona di Pontecorvo. Il quarantatreenne denunciato in stato di libertà è già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio.

In particolare, la vittima aveva presentato formalmente denuncia poiché non aveva mai ricevuto un telefono cellulare in precedenza ordinato tramite internet, a seguito del fatto che il corriere incaricato gli confermasse l'avvenuta consegna presso il suo domicilio.

Le attività investigative eseguite, anche utilizzando la verifica dei tabulati telefonici del cellulare sottratto alla vittima stessa, permettevano di accertare che il telefono era stato ceduto dall'uomo residente a Itri in un negozio di telefonia che si trova nella città di Minturno, per una permuta con un altro cellulare. Tuttora, sono in corso le attività per ottenere l'identificazione di chi ha ritirato inizialmente il pacco contenente il cellulare, sottraendolo quindi alla vittima che ha denunciato il tutto.