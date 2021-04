Stavano transitando sullo stesso tratto, sulla Monti Lepini, all'altezza del territorio di Ceccano, quando è avvenuto il sorpasso. Sorpasso che ha scatenato una discussione prima all'interno dei due mezzi, poi all'esterno, in strada.

Discussione sfociata poco dopo in aggressione e con la fuga dell'autore prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Lui, un cinquantatreenne di Torrice, alla guida di un camion, è finito in ospedale, colpito sulla testa con un tondino in ferro, mentre i carabinieri stanno cercando l'aggressore che si è dileguato. I fatti nella tarda mattinata di ieri.