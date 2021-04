Arriva il progetto "Spesa sospesa". Un'iniziativa di solidarietà lanciata da "Pop Idee in movimento" in collaborazione con la fondazione "Benedetto Colicci". A lanciare il percorso a sostegno dei meno fortunati è Linda Santini che ha recentemente deciso di aderire a Pop. «Il primo progetto sul quale ho deciso di lavorare è "Spesa Sospesa" - ha affermato Linda Santini -. Un progetto che nasce dallo studio di buone pratiche sul territorio nazionale riadattate alla nostra città. Il progetto promuove allo stesso tempo la solidarietà sociale e il sostegno alle attività locali. Con la collaborazione di alcuni commercianti al dettaglio, metteremo in moto una prima sperimentazione di una raccolta di generi alimentari che saranno distribuiti alle persone che stanno affrontando difficoltà economiche in questo momento di crisi. Crediamo che unire la valorizzazione del commercio al dettaglio locale e la solidarietà sociale sia importante e centrale in questo momento. Con PoP Pontecorvo ci impegniamo a iniziare questo progetto con un primo stanziamento di fondi che saranno convertiti in pacchi alimentari».

Particolarmente entusiasta dell'iniziativa anche il coordinatore di "Giovani Pop Pontecorvo", Giuseppe Iorio, che ha sottolineato come il progetto «potrà essere esteso anche a altre attività, come le cartolerie, con le quali stiamo prendendo contatti». Un plauso è arrivato anche dal consigliere comunale Annalisa Paliotta che ha aggiunto: «Linda Santini ha dimostrato da sempre coraggio, spirito di iniziativa, altruismo e importanti capacità aggregative che sono state determinanti nel percorso del gruppo. Sono sicura che saprà svolgere questo compito nel migliore dei modi».