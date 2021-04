Al via oggi le celebrazioni in onore del patrono di Ferentino, Sant'Ambrogio martire. La città ha voglia di "ripartire" in questo delicato momento, caratterizzato dalla pandemia, con motivazioni particolari, sotto il segno dello slogan comunale: Sant'Ambrogio simbolo della rinascita dalla epidemia di Covid.

Oggi, alle 19, in Cattedrale si apre l'attesa Novena di preparazione, mentre l'amministrazione comunale targata Antonio Pompeo, ha diffuso la programmazione civile. La conferenza stampa in municipio si è aperta con un videomessaggio di Roby Facchinetti, storico solista dei Pooh. Il musicista sarà in concerto live, in solitaria, il 1° maggio alle 21.30, non in piazza Matteotti ovviamente, bensì nel chiostro del monastero di Sant'Antonio Abate.