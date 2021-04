Disagio giovanile un tema affrontato nell'incontro di ieri alla presenza del ministro per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, ospite del Comune di Colleferro.

Una visita che capita in un momento particolare visto che la città è tornata alla ribalta proprio per un grave fatto di cronaca che ha visto protagonisti dei giovanissimi. Con un minorenne pestato e ricoverato a Roma e per fortuna in costante miglioramento e due coetanei finiti in carcere per la violenta aggressione accaduta sabato scorso.

Un fatto che ora proseguirà per via giudiziaria ma che certamente non può non far riflettere. Sicuramente un argomento trattato nella mattinata di ieri con il ministro che ha partecipato all'incontro incentrato sul disagio giovanile e sulla presentazione del progetto di riqualificazione dei giardini che lo scorso settembre hanno fatto da scenario alla scomparsa di Willy Monteiro Duarte. Una tragedia che ha scosso l'Italia intera visto che il giovane è morto per le botte ricevute.

Ad accogliere il ministro erano presenti il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, e il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, insieme all'on. Segneri e a Lucia e Milena Monteiro. «Questo incontro - ha dichiarato Alfieri - è di fondamentale importanza perché ci ricorda la necessità di elaborare una profonda riflessione, da parte di tutti noi, sul mondo giovanile, per comprenderne i malesseri, le difficoltà, i bisogni e le aspirazioni».

«I giovani sono il nostro bene più prezioso - ha sottolineato - e oggi più che mai risulta improrogabile la creazione di una rete di responsabilità in grado di dare supporto alla loro crescita, coinvolgendo le famiglie, la scuola, la Chiesa, le istituzioni».

«Siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, perché senza giovani non c'è futuro. La visita del ministro Dadone ribadisce in concreto la vicinanza del governo nazionale alle nostre comunità e al nostro territorio, che si è sempre contraddistinto per promuovere l'accoglienza, il lavoro e l'aiuto solidale tra concittadini».