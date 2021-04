È morto ieri pomeriggio intorno alle 15, a causa di un arresto cardiocircolatorio, Angelo Maliziola, presidente provinciale del Sinagi, il sindacato dei giornalai italiani.

Maliziola, che aveva 76 anni, era da tempo un punto di riferimento per la categoria in tutti i Comuni ciociari. Sono numerose, infatti, le battaglie che ha condotto in difesa degli edicolanti sull'intero territorio della provincia.

Un impegno che il vicesegretario del sindacato, Silverio Ceccarelli, ricorda evidenziando le qualità professionali e umane di Angelo Maliziola. «Abbiamo perso un leader, un uomo apprezzato e benvoluto da tutti i giornalai della Ciociaria, che accorreva nei Comuni quando bisognava risolvere i problemi legati alle concessioni e alle localizzazioni delle edicole. Insieme, negli ultimi dieci anni, abbiamo combattuto con successo tante battaglie.

Era una figura di riferimento che ci mancherà e che tutta la categoria oggi piange per la sua improvvisa scomparsa». I funerali del presidente del Sinagi verranno celebrati oggi, alle 15,30, nella chiesa del Sacro Cuore a Frosinone. Anche la redazione di "Ciociaria Oggi" esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Maliziola.